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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

توفيق في كل شيء.. خمسة أدعية احرص عليها قبل أي عمل

صدى البلد

إذا كان لديك مقابلة شخصية  للتقدم لوظيفة معينة،  أأو انك مقبل على أي خطوة جديدة في حياتك،  عليك بخمس أدعية مجربة في تيسير العسير وإدعي لي لما تلاقي بركتهم وسرهم ، ولو انت طالب وهتفتح الكتاب وتستذكر دروسك او هتستمع للمدرس فعليك بهذه الأدعية الخمسة قبل استذكار دروسك ، وشاهد بركتها وسرها وادعي لي  ، ولو انت أخت فاضلة ورايحة لشغل أو مشروع أو عمل معين رددي هذه الأدعية الخمسة بنية تيسير الأمر جربيهم واستشعري بركتهم وادعيلي ، ولو انت صاحب قرار أو مدير في العمل قبل الدخول الى المكتب أو مكان عملك ردد هذه الأدعية ” .. هكذا بدأ الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي وأحد علماء وزارة الأوقاف فيديو له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك . 

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وأضاف الداعية أن هذه الأدعية قالها إمام الهجرة وهو الإمام مالك ابن أنس الذي كان يحرص على هذه الأدعية الخمسة قبل كل مجلس ، وهذه الأدعية هي : الدعاء الأول من سورة البقرة : “ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ” ، أما الدعاء الثاني “ ما شاء الله لاقوة إلا بالله العلي العظيم ” ، الدعاء الثالث : “ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ” ، أما الدعاء الرابع: فهو دعاء سيدنا موسى عندما طلب من الله عز وجل عدة امور وهو “ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قلبي ” ، اما الدعاء الخامس فهو “ اللهم وفقني واهدني وسددني ، واجمع لي بين الصواب والثواب وأعذني من الخطأ والحرمان ” . 

 

وتابع الداعية : ويا حبذا إذا رددت دعاء النبي مع هذه الأدعية : “ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت إن شئت جعلت الحزن سهلا ” ، احرص على هذه الأدعية يوميا ، وستجد توفيقا وفتحا عجيبا في كل أمورك . 

دعاء يريح القلب ويزيل الخوف
اللهم أبدل قلقي سكينة وهمي انشراح وسخطي رضا وخوفي طمأنينة وعجزي قدرة وحزني فرح و ضيقي سعة وعسري يسر وضعفي قوة.

اللهم لجأت إليك بحزني، همي ضيقتي و خوفي اللهم فاستبدل كل حزني بسعادة تنسيني بؤسي وقلة حيلتي.

اللهم آمن آمن خوفي واشرح صدري وفرج واشر همي وبدل حزني فرحا.

اللهم اني اناجيك من همي و حزني و خوفي و قلقي و المي و كربي و جرحي و كسرتي فاغيثني. “أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه، وشر عباده، ومن همزات الشياطين” اللهم بدل خوفي بأمان و حزني بفرح و همي بفرج.

“بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

اللهم آمن خوفي واشرح صدري وفرج همي وبدل حزني فرحا، وعسري يسرا يا الله.

 

دعاء يريح القلب ويزيل الخوف الشيخ الشعراوي الشيخ محمد أبو بكر الداعية رب اشرح لي صدري فتح أبواب الرزق نصائح الشيخ الشعراوي

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