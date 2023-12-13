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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الطيران يشارك باحتفالية السفارة الصينية بافتتاح خط جديد من شنغهاي للقاهرة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شارك الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى مساء أمس فى احتفالية السفارة الصينية بالقاهرة بحضور السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة،، والتي أقيمت تحت عنوان "رحلة مع الحضارات القديمة - حلم ربط أسيا بأفريقيا "، وذلك بمناسبة افتتاح خط جديد لشركة الخطوط الجوية الصينية China Eastern Airlines، ووصول اولى رحلاتها الجويه القادمه من شنغهاى الى  القاهره.

حضر الاحتفال المهندس يحيي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والطيار محمد موسي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وعدد من مسئولى شركه الطيران الصينيه .

وخلال الإحتفالية أكد الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني في كلمته على قوة وعمق العلاقات المصرية الصينية المتميزة والقائمة على التعاون المثمر فيما بينهما ؛ موضحًا أن إفتتاح الخط الجديد يأتى فى إطار سلسلة الشراكات والنجاحات التي تعكس نتاج الجهود المبذولة بين البلدين الصديقين، كما وجه سيادته الشكر لأعضاء السفارة الصينية بالقاهرة على دعوتهم الكريمة للمشاركة في هذا الاحتفال، وهو ما يعكس أواصر الترابط والتعاون المشترك فى مختلف المجالات والتي شهدت نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وبخاصة في مجال النقل الجوى؛ مشيرًا إلى الجهود  والمساعي الداعمة التي تبذلها حكومة البلدين لتنشيط الحركة الجوية والسياحية فيما بينهما؛ خاصة في ضوء توافق الرؤى بين مصر والصين تجاه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وهو ما حقق نتائج مثمرة فى مختلف المجالات ، لافتًا أن الأيام الماضية قد شهدت أعلى معدلات نمو الحركة الجوية بين مصر والصين، لاسيما منذ تدشين أحدث خطوط الشركة الوطنية مصر للطيران إلى مدينة شنغهاي .

ومن جانبه، أعرب السفير الصينى لياو ليتشيانج عن  سعادته بمشاركة وزير الطيران المدني الاحتفال بتدشين الخط  الجديد بين "شنغهاي والقاهرة"  لشركة China Eastern Airlines، موجهًا الشكر والتقدير للحكومة المصرية على التنسيق الفعال مع الجانب الصيني؛ وبخاصة  في مجال الطيران المدني، والتي جاءت في ظل الطفرة التنموية والإنجازات المُثمرة التي حققتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى اهتمام وشغف الشعب الصيني بزيارة مصر لما تتمتع به من مقومات سياحية متميزه ، و مؤكدا  ان تشغيل خطوط جويه مباشره  بين مصر والصين سيسهم بشكل كبير وفعال فى زياده حجم التعاون والتبادل بين البلدين فى مختلف المجالات .

 

 

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