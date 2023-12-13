أبو العينين يشيد بدور الإعلام المصرى: الحيادية قضت على أى تشكيك

وجه النائب محمد أبو العينين رئيس بعثة برلمان البحر المتوسك لمتابعة الأنتخابات الرئاسية، الشكر للأجهزة المعنية والشعب المصري كله، والسادة القضاة اللذين حملوا على عاتقهم المسئولية الكبيرة فى الأنتخابات الرئاسية بكل شفافية ونزاهة، قائلا:" اتوجه بالتحية لكل قضاه مصر على الحيادية والشفافية".

أشاد النائب أبو العينين بدور قضاة مصر

وايضا وجه النائب أبو العينين الشكر لرئيس الهيئة الوطنية المستشار حازم بدوي، والمستشار احمد البنداري، وجميع القضاة فقد بلغ عدد هم 15 ألف قاضي على جهودهم العظيمة فى هذا العرس الانتخابي.

وجه النائب أبو العينين الشكر والتقدير العظيم لوزير الداخلية السيد اللواء محمود توفيق ودور الشرطةالمحترم

كما وجه النائب محمد أبو العينين، الشكرللسيد وزير الداخلية محمود توفيق بمتابعة إجراءات تأمين سير العملية الإنتخابية من داخل غرفة عمليات وزارة الداخلية والمتصلة بغرف عمليات مديريات الأمن ، مؤكدا:" التجربة محترمة بكل ما تعنيه هذه الكلمة".