ميدو: الأهلي سيعبر عقبة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

توقع أحمد حسام ميدو ، نجم الزمالك الأسبق، فوز الأهلي على اتحاد جدة السعودي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، يوم الجمعة المقبل.



وقال ميدو عبر برنامج الهدف بقناة أون تايم سبورتس 2، إن الأهلي سيعبر عقبة الاتحاد، مؤكدا أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق يتعرض لظلم كبير بسبب الهجوم عليه لتراجع النتائج، رغم أن السبب الحقيقي يتمثل في المشاركة بالدوري الأفريقي.



وأشار إلى أنه سيكون أصغر رئيس ناد في تاريخ الزمالك، موضحا أن الفريق الأبيض يحتاج حاليا لاستمرار معتمد جمال كمدير فني، وفتح القيد وإبرام 3 صفقات سوبر في مركز رأس الحربة.



وأكد أن مصطفى شلبي جناح الزمالك أفضل من رمضان صبحي لاعب بيراميدز، موضحا أن الفريق الأبيض لا يحتاج لخدمات لاعب الأهلي السابق.

