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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تشكف عن سعر كونا الكهربائية 2024

صدى البلد

أعلنت شركة هيونداي للتو عن أسعار سيارة هيونداي كونا الكهربائية الجديدة موديل 2024، والتي ستتوفر لأول مرة في نسختين للبطارية.

 

في طراز عام 2024، سيكون هناك إصداران رئيسيان للبطارية ومجموعة نقل الحركة، بما في ذلك SE مع بطارية بقدرة 48.6 كيلووات في الساعة ومحرك كهربائي بقدرة 99 كيلووات، وSEL مع بطارية بقدرة 64.8 كيلووات في الساعة ومحرك كهربائي بقدرة 150 كيلووات، في السابق لم يكن هناك سوى نسخة بطارية بقدرة 64 كيلووات في الساعة مع محرك كهربائي بقدرة 150 كيلووات.

هيونداي تشكف عن سعر كونا الكهربائية 2024

من حيث التسعير، تبدأ سيارة هيونداي كونا SE لعام 2024 بسعر MSRP قدره 32,675 دولارًا (بالإضافة إلى رسوم الوجهة البالغة 1,335 دولارًا)، وهو أقل بـ 875 دولارًا فقط من سيارة هيونداي كونا لعام 2023 ببطارية تبلغ 64 كيلووات في الساعة. هذه ليست أخبارًا جيدة، نظرًا للبطارية الأصغر حجمًا والنطاق الأقل والطاقة الأقل.

 

تبدأ سيارة هيونداي كونا SEL لعام 2024 بسعر MSRP بقيمة 36,675 دولارًا أمريكيًا، أي 3,125 دولارًا أمريكيًا أو 9.3٪ أكثر من إصدار البطارية الكبيرة الصادرة. هناك أيضًا طراز محدود مجهز بشكل أفضل، والذي يكلف 41.045 دولارًا.

هيونداي تشكف عن سعر كونا الكهربائية 2024

على الجانب الإيجابي، تم بناء هيونداي كونا إلكتريك الجديدة على جيل محسن من طراز كونا، مع ميزات ومعدات جديدة ومقصورة أكبر ومساحة شحن موسعة (أكبر بنسبة 33٪). كما أن لديها شاحنًا داخليًا بقدرة 10.8 كيلووات أكثر قدرة (مقارنة بالشاحن السابق بقدرة 7.2 كيلووات) ويمكن شحنه بشكل أسرع قليلاً من أجهزة الشحن السريعة التي تعمل بالتيار المستمر (10-80٪ في 43 دقيقة، بدلاً من 47 دقيقة).

هيونداي تشكف عن سعر كونا الكهربائية 2024

نعتقد أن هيونداي قررت زيادة الأسعار جزئيًا بسبب تقاعد منافستها الرئيسية الثنائي شيفروليه بولت EV/Bolt EUV، والذي كان الطراز الكهربائي الأكثر مبيعًا في فئته.

 

عند البحث في مواصفات هيونداي كونا إلكتريك، وجدنا أن إصدار عام 2024 الجديد مزود بخلايا بطارية CATL، بدلاً من خلايا بطارية LG Energy Solution.

هيونداي تشكف عن سعر كونا الكهربائية 2024

يتمتع إصدار البطارية بقدرة 64.8 كيلووات في الساعة بالفعل بتصنيف رسمي من وكالة حماية البيئة (EPA) يبلغ 261 ميلاً، بينما لم يتم إدراج إصدار البطارية بقدرة 48.6 كيلووات في الساعة بعد، على الرغم من أن هيونداي تتوقع 200 ميل (ارتفاعًا من 197 ميلًا المتوقعة قبل عدة أشهر).

كونا هيونداي كونا LG Energy هيونداي شيفروليه Bolt

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