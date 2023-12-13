اليوم.. عرض الفيلم التسجيلي «أصل الحكاية» بنادي سينما أوبرا الإسكندرية

يستأنف نادى سينما أوبرا الإسكندرية الذي بقيمة المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر نشاطه الفني بعرض الفيلم التسحيلى " أصل الحكاية" للمخرجة "سهام عبد المنعم" وذلك اليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر بمسرح سيد درويش بدار أوبر الإسكندرية.



الفيلم من انتاج المركز القومي للسينما ويسرد قصة حياة الفنان التشكيلي الدكتور محمد شاكر، وهو العميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية والأستاذ المتفرغ بقسم التصوير، والحاصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والدولية.



والفيلم هو العرض الأول بمدينة الإسكندرية، وعقب عرض الفيلم تقام ندوة بحضور مخرجة الفيلم والدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما ، ومدير التصوير محسن أحمد والفنان التشكيلى الدكتور محمد شاكر والدكتور يسرى الجمل والدكتورة ايمان الجمل ويدير الندوة الناقد السينمائي أحمد عسر.

يذكر أن نادي سينما أوبرا الإسكندرية بقيمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ويشرف عليه فنياً الناقد السينمائي احمد عسر ، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما.