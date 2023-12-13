صحف الإمارات اليوم.. مصر تترقب إعلان الفائز بالانتخابات الرئاسية.. الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.. وبايدن يعترف بتطرّف حكومة الاحتلال

مصر تترقب إعلان الفائز بالانتخابات الرئاسية 2024

تغير المناخ يهدد 22 مليوناً في القرن الأفريقي بالمجاعة

الأمم المتحدة تعتمد قراراً بأغلبية ساحقة يطالب بوقف إطلاق نار في غزة

مطالبات قضائية بالبت في حصانة تمنع محاكمة ترامب

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سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني في السابع من اكتوبر الماضي، كما ركزت على الانتخابات الرئاسية في مصر.

وذكرت صحيفة "الخليج"، أن المصريين يترقبون إعلان اسم المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية 2024 في 18 ديسمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء التصويت الذي استمر لثلاثة أيام بمشاركة واسعة من الناخبين.

وتنافس على مقعد رئيس الجمهورية في السباق الانتخابي 4 مرشحين، هم: الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب المصري الديمقراطي فريد زهران، فيما نفت الهيئة العليا القضائية المشرفة على الانتخابات المصرية "مد يوم رابع للتصويت في الانتخابات الرئاسية".

أما صحيفة "البيان" فنقلت أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت بأغلبية ساحقة الثلاثاء قرارا غير ملزم يطالب بـ"وقف إطلاق نار إنساني" فوري في غزة، وهو ما فشل فيه مجلس الأمن المشلول حتى الآن، ما يزيد الضغوط على إسرائيل وواشنطن.

وصوتت الهيئة التي تضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193، بأغلبية 153 صوتا لصالح القرار.

ونقلت الصحيفة أيضًا وصف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور القرار الذي أصدرته الجمعية العامة بأنه "يوم تاريخي".

وقال منصور للصحفيين إثر صدور هذا القرار غير الملزم إنّ "اليوم كان يوماً تاريخياً من حيث الرسالة القوية التي بعثت بها الجمعية العامّة. من واجبنا الجماعي أن نمضي على هذا الطريق إلى أن نرى نهاية لهذا العدوان على شعبنا".

عالميًا، نقلت صحيفة "الاتحاد"، أنه على الرغم من المساهمة المنخفضة لمنطقة القرن الأفريقي في انبعاثات الغازات الكربونية والدفيئة، إلا أنها أكثر المناطق في العالم تأثراً بتغير المناخ الذي تضاعفت تداعياته على الكثير من بلدان القارة السمراء في السنوات الأخيرة وأثرت على حياة ملايين الأشخاص في تلك المنطقة التي تضم 7 دول هي إثيوبيا وإريتريا والصومال وجيبوتي وكينيا والسودان وجنوب السودان.

وذكر تقرير لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن عدد المهددين بالمجاعة في منطقة القرن الأفريقي ازداد إلى أكثر 22 مليون شخص بسبب الجفاف الناجم عن تغير المناخ، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 7.5 مليون حالة نزوح داخلي بسبب الكوارث في القارة الأفريقية، حسب التقرير العالمي عن النزوح الداخلي 2023.

ومن صحيفة "الخليج"، طلب مدعون عامون فيدراليون من المحكمة الأمريكية العليا، البتّ في ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب يتمتع بحصانة تمنع محاكمته بتهمة التواطؤ لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وذكرت صحيفة "البيان"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رد على سؤال بشأن التقارير عن إغراق إسرائيل أنفاق حماس، قائلًا إن هناك تأكيدات بعدم وجود رهائن في هذه الأنفاق.

ورفض الرئيس الأمريكي جو بايدن الرد بشكل مباشر على سؤال بشأن التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تضخ مياه البحر في شبكة أنفاق حماس في غزة، في إشارة فقط إلى التأكيدات على عدم وجود رهائن في المناطق المستهدفة.