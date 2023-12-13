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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة تخوض اشتباكات ضارية مع الجيش الصهيوني في شرق وشمال غزة

المقاومة
المقاومة

 

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية الفلسطينية عن خوضها معارك ضارية في شمال وشرق غزة وذلك بعد ساعات من تحقيقها تفوق كبير بقتل عدد من الجنود والضباط في الجيش الصهيوني بنحو عشرة قتلى.


وذكرت سرايا القدس " مجاهدونا خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في حي الزيتون شرقي غزة واستهدفوا آليتين بقذائف تاندوم".

فيما ذكرت كتائب القسام ان مقاتليها استهدفهوا 7 دبابات وناقلتي جند بقذائف الياسين 105 وعبوات شواظ في محوري شرق وشمال مدينة خانيونس.

يأتي ذلك فيما قالت مصادر إسرائيلية وأجنبية مطلعة، إن المسؤولين الإسرائيليين وحماس بعيدون عن التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وفق ما ذكرت صحف عبرية.
 

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