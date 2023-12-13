وزير الخارجية الروسي يشيد بعمل الإمارات في مجلس الأمن من أجل غزة

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن دولة الإمارات تواصل عملها في مجلس الأمن الدولي بشأن قرار يتعلق بغزة، وإن موسكو تدعم هذه الجهود بشكل كامل.

وأضاف لافروف، في كلمته أمام مجلس الاتحاد الروسي: “يحاول أصدقاؤنا من الإمارات الاتفاق بجدية على قرار يتماشى مع سلطة مجلس الأمن ومسئوليته”.

وتابع: “ونحن بالتأكيد نبذل جهودا نشطة لدعم هذا العمل، ولكن دون جدوى”.

وأشار إلى أنه حتى الآن هناك الكثير من الجوانب القضائية التي تتم مناقشتها.

ولفت لافروف إلى أن الغرب "يرى أنه من الضروري إدراج بعض التقييمات السياسية وإدانة حماس" في أي قرار يهدف إلى اتخاذ خطوات محددة لإنقاذ أرواح المدنيين، ولكن عندما يُطلب من الدول الغربية إدانة إسرائيل أيضاً، فكل ما سيقولونه هو أن لها الحق في الدفاع عن نفسها.

وشدد لافروف على أنه "ردا على ذلك، تستشهد الدول النامية بقرار المحكمة الدولية، الذي لا يزال ساريا، والذي ينص على أنه ليس لقوى الاحتلال الحق في الدفاع عن النفس ضد الأراضي المحتلة".