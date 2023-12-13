زاهي حواس يجري عملية جراحية بألمانيا

قام عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" بإجراء جراحة اليوم بالساق اليمني، على يد البروفيسور توراين في المانيا.

وقال البروفيسيور توراين أن العملية الجراحية تمت بشكل ممتاز وأن الدكتور "حواس" في حالة صحية ممتازة وأنه سيعود لأرض الوطن قريبا.

وتمت بفضل الله العملية بنجاح وفقًا للتقارير الطبية المتاحة، ويتمتع الدكتور "حواس" حاليًا بحالة صحية مستقرة ويتلقى الرعاية اللازمة للشفاء، ومن المتوقع أن يتم تحقيق تعافيه الكامل في الأيام القليلة المقبلة.



وتؤكد عائلة الدكتور "حواس" أنهم يقدرون الخصوصية والتفهم في هذا الوقت وأنهم سيقدمون المعلومات اللازمة حول تحسن حالته في الأيام المقبلة.