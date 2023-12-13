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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها تحصد 16 ميدالية ومراكز متقدمة في بطولة الشهيد الرفاعي 51

الفائزون
الفائزون

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن تحقيق طلاب الجامعة مراكز متقدمة على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية العليا في بطولة الشهيد الرفاعي 51 لألعاب القوى طلبة وطالبات، والتي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وقدم الجيزاوي التهنئة إلى الطلاب الفائزين الذين استطاعوا حصد 6 ميداليات ذهبية، و5 فضية، و5 برونزية. 

وشجعهم على المشاركة الإيجابية في البطولات والمسابقات دائما، وذلك من أجل وضع طاقاتهم على المسار الصحيح واكتسابهم الخبرات والمهارات الحياتية المُختلفة.

من جانبه، قال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن إدارة الجامعة حريصة على الاهتمام بالمشاركة في مثل تلك الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة، من أجل تعزيز روح المنافسة والتعاون والتفاعل الإيجابي بين الطلاب.

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