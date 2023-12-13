الاحتلال يستهدف كوادر الهلال الأحمر الطبية ويعرقل وصول الإسعاف للمناطق المنكوبة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف كوادره الطبية، مؤكدا أنه يعرقل وصول سيارات الإسعاف إلى المناطق المنكوبة.

وقال الهلال الأحمر، بحسب وسائل إعلام فلسطينية : “ما زلنا نقدم الخدمات في وسط قطاع غزة وجنوبه رغم نقص الوقود”.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني: “الوضع في مخيم جنين في تدهور مستمر نتيجة استمرار اقتحام قوات الاحتلال منذ يوم أمس، الثلاثاء”.

وتابع: “جيش الاحتلال يعوق وصول طواقم الإسعاف للحالات المرضية في مخيم جنين”.

واختتم الهلال الأحمر تصريحاته قائلا: “لدينا نقص حاد في حليب الأطفال والخبز والقوات الإسرائيلية تحتل المنازل وتمنع خروج المواطنين”.