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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحرك عاجل من مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

قال ماجد عبد الفتاح رئيس البعثة العربية في الأمم المتحدة، إن تبني الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة أمس قراراً غير ملزم يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في قطاع غزة، يزيد الضغوط على إسرائيل وواشنطن.

مشروع قرار مصري جديد في مجلس الأمن الدولي 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة باتت معزولة دوليا بعد هذا القرار،  نتيجة دعمها لإسرائيل في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

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وكشف عن أن هناك مشروع قرار جديدا تستعد تقديمه جمهورية مصر العربية إلى مجلس الأمن، وتتفاوض عليه حاليا مع أعضاء مجلس الأمن، ينص على الإجراءات التفصيلية لتطبيق قرار الأمم المتحدة بالوقف الفوري الإنساني لإطلاق النار في القطاع.

 

وأكد عبد الفتاح أن هذا القرار يبتعد بالادعاءات الأمريكية بأن ما تقوم به إسرائيل هو دفاع عن النفس، ونحن نحشد لتأييد هذا القرار في أروقة الأمم المتحدة في نيويورك، وإذا تم إقراره سيكون انتصارا كبيرا للمجموعة العربية والإسلامية.

أعضاء مجلس الأمن إطلاق النار في غزة الشعب الفلسطين القاهرة الإخبارية الولايات المتحدة

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