إسرائيل: أمريكا مستمرة في منحنا الضوء الأخضر بالحرب على غزة

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور بن دور، أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل إعطاء "الضوء الأخضر" للحرب في قطاع غزة.

وحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال بن دور في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي: "علينا أن ننتبه إلى الخطاب الكامل للإدارة الأمريكية وهي تواصل إعطاء ضوء أخضر واضح لإسرائيل في هذه الحرب في غزة، وهي تزود إسرائيل بكل وسائل القتال الضرورية"، على حد تعبيره.

وتابع أن واشنطن تنطلق من حقيقة أن أي مناقشة للهيكل الإداري المستقبلي في غزة ستكون مستحيلة دون القضاء على حماس.

كما علق على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، قائلا "حتى لو كانت هناك دول غربية تصوت ضد إسرائيل في الجمعية العامة، فإنها تتفق معنا خلف الكواليس على ضرورة القضاء على النظام العسكري لحماس في غزة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الحكومة الإسرائيلية تفقد الدعم الدولي ويجب أن تتغير للحفاظ عليه.

كما أضاف بايدن موجها حديثه إلى الحكومة الإسرائيلية: “لا ترتكبوا نفس أخطائنا في 11 سبتمبر”.

وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي سبب يجعل الولايات المتحدة تخوض حربًا في أفغانستان.

وشدد على “أنه لو لم تكن هناك إسرائيل لكان علينا أن نخترع واحدة”، مستطردًا “يمكن لإسرائيل الاعتماد على دعمنا ودعم أوروبا والعالم لكنها بدأت تفقده بسبب القصف العشوائي”.