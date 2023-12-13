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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تغرم شركتين وتنذر 8 آخرين خلال تعاملات اليوم الأربعاء

صدى البلد

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية توقيع التزام مالي بقيمة 5 آلاف جنيه على كل من شركة القاهرة للإسكان والتعمير وشركة العربية لحليج الأقطان.

وتم اتخاذ هذا القرار بناءً على تكرار مخالفة الشركتين لأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

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كما قررت اللجنة تنبيه بعض الشركات الأخرى، وهي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وبالم هيلز للتعمير، والبنك المصري الخليجي، والدولية للمحاصيل الزراعية، لمراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في المستقبل.

وأنذرت اللجنة أيضًا 8 شركات أخرى، وهي جلاكسو سميثكلاين، وسبيد ميديكال، ومصر للزيوت والصابون، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ومطاحن شرق الدلتا، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، ومطاحن مصر الوسطى، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، لمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية في المستقبل.

 

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