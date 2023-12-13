أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستمثرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 24121 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 28878 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 10261 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 5165 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 7489 نقطة.