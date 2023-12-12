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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء

بورصة مصر
بورصة مصر

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، على تباين في أداء مؤشراتها وسط ارتفاع مؤشر الاسهم المتوسطة منفردا، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 1.610 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 24071 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 28812 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 10250 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 5122 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 7438 نقطة.

أداء مؤشرات البورصة ارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة ارتفع مؤشر الشركات الأسهم المتوسطة البورصة المصرية الشركات الصغيرة والمتوسطة

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