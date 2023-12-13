CNN : حماس تقف ضد جهود استئناف مفاوضات الرهائن مع الاحتلال الإسرائيلي

واجهت المحاولات المستمرة لإحياء مفاوضات الرهائن بين إسرائيل وحماس موقفًا غير مستجيب من الجماعة الفلسطينية، وفقًا لمصدر مطلع على الجهود نقلتها لسي أن أن. وعلى الرغم من المبادرات الأخيرة، لم تشارك حماس في أي حوار لمناقشة إطلاق سراح الرهائن الذين تم اختطافهم في 7 أكتوبر.

نقلت قطر، التي تعمل كوسيط، مقترحات جديدة إلى حماس، مقترحة صفقات محتملة يمكن أن تشمل إطلاق سراح كل من النساء والرجال المتبقين من الرهائن. واعترف مسؤول أمريكي كبير باستكشاف الأفكار لكنه أشار إلى عدم وجود مفاوضات نشطة. لكن حماس لم تظهر استجابة لجهود التواصل.

تتواصل قطر مع مسؤولي حماس السياسيين في غزة، الذين يقومون بعد ذلك بنقل الرسائل إلى قيادة الجماعة. إن العملية الصعبة المتمثلة في الحصول على ردود من حماس تتفاقم بسبب الجهود المكثفة التي تبذلها إسرائيل لتحديد مكان قادتها.

تهدف العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب غزة، وخاصة في خان يونس، إلى زيادة الضغط على حماس، مما قد يؤثر على إطلاق سراح الرهائن.

على الرغم من تعثر المفاوضات الرسمية منذ انهيار المحادثات في الدوحة في وقت سابق من هذا الشهر، لا تزال إسرائيل والولايات المتحدة وقطر منخرطة في مناقشات لبدء المفاوضات، حيث يعتقد أن أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.

بينما يستعد الرئيس جو بايدن للقاء عائلات الرهائن الأمريكيين، يظل عدم إحراز تقدم في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن واضحا. وفي الوقت نفسه، أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة باختبار غمر بعض أنفاق حماس بمياه البحر على أساس محدود، مؤكدة أنها تستهدف فقط الأنفاق التي لا يُعتقد أن الرهائن محتجزون فيها. وأعرب الرئيس بايدن عن شكوكه بشأن وجود الرهائن في هذه الأنفاق خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا.