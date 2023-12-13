سمير فرج: فرصة ذهبية لإنهاء المشكلة الفلسطينية

كشف اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، عن آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنه تم إجهاض قرار بوقف إطلاق النار في الأمم المتحدة.

وأضاف “فرج”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الأربعاء، أن العالم كله يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك خلافات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتابع اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن هناك فرصة ذهبية بأنه الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إقناع إسرائيل بفكرة حل الدولتين، مشيرا إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاء للمنطقة بهدف منع ضرب إسرائيل للمدنيين.