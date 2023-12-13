عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد شاهين يطرح أغنية متعشم في مين

صدى البلد

طرح الفنان محمد شاهين، أغنية جديدة تحمل عنوان "متعشم في مين"، وهي من كلمات: مودي نبيل، وألحان وتوزيع موسيقي: أحمد عز، ميكس وماستر: ماهر صلاح، وإخراج: أحمد جريزمان.

وتقول كلمات الأغنية:

اللى تمنه فلوس رخيص.. اوعي تزعل ع الخسيس

ما احنا قولنا بلاش تقيس.. يوم غلاوتك عند حد

ناس بنيتهم وقعوك.. نار تاكلهم لو شافوك

يوم بتضحك يحسدوك.. النفوس شايلين بجد

عيشت بتنور حياتهم.. كنت ليهم طوق نجاتهم

وأما أول فرصه جاتهم.. دول بإيدهم غرقوك

كارول سماحة: شغلولي أغنية وحشاني بلادي وأنا بصوت في الانتخابات |فيديو

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

وروَّج الفنان محمد شاهين، فيديو لأحدث أغانيه، بعنوان "داء الغياب"، الذى صدرت على جميع المنصات الإلكترونية ، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

علق محمد شاهين، قائلاً : "أغنيتي الجديدة اسمعوها «داء الغياب»، من كلمات أحمد إبراهيم، ألحان محمد عبية، توزيع محمد عمار، ميكس ماستر محمد صقر".

وتأتى داء الغياب بعد النجاح الكبير الذى حققته أغنية «رصيد الستر» خلال الفترة الماضية، والتى تخطت نسبة مشاهدتها الـ10 ملايين على موقع "اليوتيوب" ،حيث حققت تفاعلاً كبيراً بين جمهور الوطن العربي .

واحتفل الفنان محمد شاهين بهذا النجاح حيث نشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام يوثق من خلاله وصول أغنية رصيد الستر لـ10 ملايين مشاهدة، وعلق عليها قائلًا: "رصيد الستر 10 ملايين على يوتيوب ولسه اللي جاي أحلى بفضل الله وبوجودكم".

احمد ابراهيم أحدث أغانيه الفنان محمد شاهين الفترة الماضية المنصات الالكترونية الوطن العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

بعد قرار الرئيس.. احذر عقوبة التحرش في العمل والمواصلات العامة

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

بعد طرح لتر اللبن بـ29 جنيها.. قائمة أسعار 48 سلعة مخفضة في التموين

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

شبانة: أين خالد بيبو مما يفعله مترجم كولر؟

هداف الدوري المغربي على رادار الأهلي مقابل مليون دولار

موضوعات متعلقة

نجوم الفن يصلون إلى الجونة قبل افتتاح المهرجان غدا

وفاة جدة الإعلامية غادة فتحى خطيبة محمد رشاد سابقا

انهيار إيناس عبد الدايم من البكاء أثناء تشييع جثمان زوجها

سابتني في أول محطة.. مسلم يعلق على انفصاله عن زوجته

اتعرضت لأذى.. طليقة مسلم تكشف أسباب انفصالهما

محمد إمام يكشف عن موعد عرض فيلم "أبو نسب"

الجمعة والسبت.. مسار إجباري تحيي 3 حفلات لصالح غزة.. تفاصيل

نشرة الفن.. عودة سما المصري بعد غياب... ورحيل زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم

ترشيحاتنا

النواب الأمريكي يستعد لفتح تحقيق رسمي لـ عزل بايدن

وزير السياحة لرجال الأعمال القطريين: طرح حزمة جديدة من حوافز الاستثمار بمجال الفنادق

تفاصيل التحقيق مع المطربة بوسي وطليقها بسبب خناقة التجمع.. وقرار عاجل من النيابة

ارتفاع قياسي في عدد المساجد بـ روسيا

القومي لحقوق الإنسان: لم تصلنا أي شكاوي تمس شرعية الانتخابات الرئاسية

موثقة وواضحة|برلماني: المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية رسالة خارجية وداخلية|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعضلات بطن.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها | شاهد

مكياج جريء.. بوسي تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول تفاح الاخضر على الريق ؟

بحضور نجوم الفن والشخصيات العامة|تشييع جثمان زوج إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة السابقة

فيديو

قبل لقاء كأس العالم.. ماذا فعل الأهلي في مواجهاته السابقة أمام اتحاد جدة|فيديوجراف

«أمر غير عادي».. ماذا طلب بايدن من نتنياهو بخصوص حرب غزة؟ |فيديوجراف

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع الثلاثي الموقوف.. وهذا موقف معتمد جمال| فيديوجراف

تحذير عاجل من الأرصاد | سقوط أمطار على 13 محافظة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ