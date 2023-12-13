محمد شاهين يطرح أغنية متعشم في مين

طرح الفنان محمد شاهين، أغنية جديدة تحمل عنوان "متعشم في مين"، وهي من كلمات: مودي نبيل، وألحان وتوزيع موسيقي: أحمد عز، ميكس وماستر: ماهر صلاح، وإخراج: أحمد جريزمان.

وتقول كلمات الأغنية:

اللى تمنه فلوس رخيص.. اوعي تزعل ع الخسيس

ما احنا قولنا بلاش تقيس.. يوم غلاوتك عند حد

ناس بنيتهم وقعوك.. نار تاكلهم لو شافوك

يوم بتضحك يحسدوك.. النفوس شايلين بجد

عيشت بتنور حياتهم.. كنت ليهم طوق نجاتهم

وأما أول فرصه جاتهم.. دول بإيدهم غرقوك

وروَّج الفنان محمد شاهين، فيديو لأحدث أغانيه، بعنوان "داء الغياب"، الذى صدرت على جميع المنصات الإلكترونية ، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

علق محمد شاهين، قائلاً : "أغنيتي الجديدة اسمعوها «داء الغياب»، من كلمات أحمد إبراهيم، ألحان محمد عبية، توزيع محمد عمار، ميكس ماستر محمد صقر".

وتأتى داء الغياب بعد النجاح الكبير الذى حققته أغنية «رصيد الستر» خلال الفترة الماضية، والتى تخطت نسبة مشاهدتها الـ10 ملايين على موقع "اليوتيوب" ،حيث حققت تفاعلاً كبيراً بين جمهور الوطن العربي .

واحتفل الفنان محمد شاهين بهذا النجاح حيث نشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام يوثق من خلاله وصول أغنية رصيد الستر لـ10 ملايين مشاهدة، وعلق عليها قائلًا: "رصيد الستر 10 ملايين على يوتيوب ولسه اللي جاي أحلى بفضل الله وبوجودكم".