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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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موثقة وواضحة|برلماني: المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية رسالة خارجية وداخلية|فيديو

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أشاد المهندس طارق شكري عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالمشاركة الكبيرة للمواطنين في الانتخابات الرئاسية 2024.

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النائب مجاهد نصار يشكر الشعب المصري العظيم وأهالي شبرا الخيمة على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية


وأضاف طارق شكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن وعي المواطنين ظهر في الانتخابات الرئاسية والمشاركة الكبيرة رسالة خارجية وداخلية.. وهذه الرسالة كانت موثقة وواضحة للجميع .
ووجه المهندس طارق شكري عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الشكر لرجال الأمن بوزارة الداخلية على دورها في تأمين اللجان الانتخابية وتقديم المساعدات للمواطنين.

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