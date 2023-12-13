حماس ترد علي العقوبات الأمريكية والبريطانية وتتهمهما بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني

ردت حركة حماس على العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، معلنة على أن هذه الإجراءات تشير إلى تورط البلدين في دعم تصرفات إسرائيل في غزة.

أدانت حماس في بيان لها العقوبات التي استهدفت مؤسسها محمود الزهار، ورئيس العلاقات الخارجية علي بركة وآخرين، من بينهم أكرم العجوري قائد الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وفرض حظر على السفر.

جاء في البيان وفقا لسكاي نيوز البريطانية: "ندين بأشد العبارات إعلان الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية فرض عقوبات على شخصيات وكوادر قيادية في حركة حماس".

اعتبرت حماس القرار بمثابة تواطؤ بين الحكومتين الأمريكية والبريطانية مع الكيان الصهيوني، واتهمتهما بالعدوان على الشعب الفلسطيني. وتعهدت المجموعة بأن العقوبات لن تردعها عن الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

اختتم البيان بدعوة الحكومتين الأمريكية والبريطانية إلى مراجعة سياساتهما ووقف ما تعتبره حماس دعما متحيزا لإسرائيل والمسؤولة عما تصفه بالجرائم الشنيعة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.