وصول عدد من المصابين مستشفى الكويت نتيجة استهداف الاحتلال لمنزل جنوب غزة

أفاد التليفزيون العربي، اليوم الأربعاء، بوصول عدد من المصابن إلى مستشفى الكويت جراء الاستهداف الإسرائيلي لمنزل في مخيم بشيت في رفح جنوبي قطاع غزة.

ومن جانبها، أعلنت حركة "كتائب شهداء الأقصى" ، أن مجاهديها استهدفوا قوات الاحتلال بعدد كبير من القنابل اليدوية "الأكواع" أثناء مرورها بشارع حيفا غرب جنين.

وقالت كتائب شهداء الأقصى في جنين أن مجاهديها يخوضون الان اشتباكات عنيفة وشرسة بالرصاص الكثيف وبالعبوات الناسفة على أكثر من محور.

ومن جانبها، أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قصف تجمعات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: “قصفنا تجمعات العدو شمال مخيم الشاطئ وموقع "ناحل عوز" والحشود العسكرية في محاور التقدم شرق الزيتون بالصواريخ وقذائف الهاون”.

كما أعلنت حركة كتائب القسام ، استهداف جرافة إسرائيلية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وقالت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام"، أنها استهدفت غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وقامت كتائب القسام بدك حشود قوات العدو المتوغلة في محيط شارع 5 بخانيونس بقذائف الهاون.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18608 شهداء و50594 مصابا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.