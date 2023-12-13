برلمانية تكشف سر الإقبال الكثيف على الانتخابات الرئاسية.. فيديو

أشادت النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ، بالإقبال الكثيف على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقالت النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، على قناة "dmc"،: التنسيقية توجهت بالشكر للشعب المصري بكل فئاته وطوائفه على حجم المشاركة غير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية.

وأضافت النائبة سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ،: كنا نتوقع أنه ستكون هناك نسبة مشاركة في الانتخابات الرئاسية، لكن لم يتوقع أحد أن يكون الإقبال بكل هذه الكثافة الملحوظة".

واسترسلت: "من ضمن أسباب الإقبال الكثيف على الانتخابات الرئاسية أهمها الوضع الإقليمي لمصر، وأحداث غزة، وخوف المصريين على أمنهم القومي، وتأكدهم من أهمية الاصطفاف خلف القيادة السياسية لتحقيق الأمن القومي المصري".