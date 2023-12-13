الإصلاح والنهضة : الانتخابات الرئاسية نقطة انطلاق للمشروع المصري التنموي

أشاد الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالإقبال الكثيف على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وقال الدكتور هشام عبدالعزيز، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، على قناة "dmc"،: ما حدث من نزول الملايين من المواطنين بهذه الطريقة المنظمة في الانتخابات الرئاسية سابقة لم تحدث في تاريخ مصر وأفريقيا والوطن العربي".

وأضاف: مشهد الانتخابات الرئاسية كان مشهد حضاري جيد، لافتا إلى أنه لم تحدث أي مشكلة خلال الانتخابات الرئاسية وكان هناك استقرار أمني كبير جدا، فضلا عن تفاعل المؤسسات مع الانتخابات الرئاسية.

واسترسل الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة،: "الانتخابات الرئاسية كانت ملحمة وطنية كبرى، ولم تكن مجرد انتخابات تعددية"، مؤكدا: "الانتخابات الرئاسية نقطة انطلاق كبيرة للدولة المصرية والمشروع المصري التنموي، وستلون الحياة المصرية في كل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية".