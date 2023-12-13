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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ علاقات دولية: انسجام عالمي مع الرؤى المصرية حول غزة ..فيديو

غزة
غزة

تحدث الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، عن الأوضاع في قطاع غزة.

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وقال الدكتور حامد فارس، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، على قناة "dmc"،: "هناك تغير حقيقي في نظرة الرؤساء والحكام لما يحدث في قطاع غزة بشكل إيجابي خلال الفترة الأخيرة"، لافتا: بدأنا نشهد بيانات مشتركة من الكثير من الدول بضرورة وقف إطلاق النار.

وأضاف ما يحدث في غزة جريمة مكتملة الأركان بكل الأبعاد الإنسانية والسياسية والعسكرية، وما تفعله إسرائيل من مشاهد ضد المدنيين وتعرية المواطنين نقلت للعالم"، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يتحرك بشكل أكثر انسجاما مع الرؤى المصرية حول غزة".

وتابع: نشهد جميع دول العالم تعمل على وقف إطلاق النار على غزة، موضحا أن هناك اختلافا كبيرا بين مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أن قرارات مجلس الأمن تكون قرارات ملزمة أما قرارات الأمم المتحدة فهي غير ملزمة ولكن لها بعد أخلاقي كبير.

غزة الأوضاع في قطاع غزة الدكتور حامد فارس الرؤى المصرية إطلاق النار

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