عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بعنوان «نداءات القرآن الكريم للرسول».. الشيخ محمود محمد الأبيدي خطيبًا للجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ محمود محمد أحمد الأبيدي، بأداء خطبة الجمعة القادمة 15-12-2023.

ومن المقرر نقل خطبة الجمعة عبر التليفزيون والإذاعة، من مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر، وموضوعها: "نداءات القرآن الكريم للرسول (صلى الله عليه وسلم)".

انطلاق 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف

تنطلق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (مطروح – المنيا - الإسماعيلية)، يوم الجمعة القادم (3 جمادي الآخرة 1445هـ)، الموافق (15-12-2023م)، في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وتضم كل قافلة منهم (10 علماء): 5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد، حول موضوع: " نداءات القرآن الكريم للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) "، وذلك على النحو التالي:

أولاً : مديرية أوقاف مطروح ( الضبعة ) وبيانها كالتالي :

1. الشيخ حسن عبد البصير عرفة مدير المديرية الكبير - بالضبعة

2. الشيخ رشاد عبد الباسط خزيمي واعظ مجمع البحوث الإسلامية الصفار والمروة - بالضبعة

3. الشيخ إسماعيل حسن إسماعيل مدير الإدارة الرحمة – بالضبعة

4. الشيخ عبد الغني السيد حامد شرابي واعظ مجمع البحوث الإسلامية أولاد المبروك - بالضبعة

5. الشيخ إبراهيم جلال السيد إمام وخطيب الفتح - بالضبعة

6. الشيخ السيد عبد السلام علي المعراج واعظ مجمع البحوث الإسلامية فجر الإسلام - بالضبعة

7. الشيخ أحمد عبد السلام جباره إمام وخطيب التوحيد - بالضبعة

8. الشيخ محمد إبراهيم محمد شلبي واعظ مجمع البحوث الإسلامية عباد الرحمن - بالضبعة

9. الشيخ رامي شعبان زايد إمام وخطيب التوبة - بالضبعة

10. الشيخ محمد السيد محمد ربيع واعظ مجمع البحوث الإسلامية الهدى - بالضبعة

افتتاح 31 مسجدا.. الأوقاف تعدد إنجازاتها في محافظة أسوان

افتتاح 76 مسجدا.. الأوقاف تستعرض إنجازاتها في محافظة سوهاج

ثانياً : مديرية أوقاف المنيا ( صفط اللبن ) وبيانها كالتالي :

1. الشيخ عمر خليفة محمد مدير الدعوة كامل عطية

2. الشيخ محمد مصطفى محمد مصطفى مجمع البحوث الإسلامية السلام

3. الشيخ حسين علي إسماعيل مفتش دعوة المصطفى الجبرتي

4. الشيخ جمعة مختار عبد الحميد مجمع البحوث الإسلامية الوداع

5. الشيخ جمال أحمد عبد الحميد إمام وخطيب الفشنية

6. الشيخ محمد حمدي محمد حسن مجمع البحوث الإسلامية الرحمة

7. الشيخ عمران محمد حسين إمام وخطيب ضيوف الرحمن

8. الشيخ معدن فتحي علي عبد الرازق مجمع البحوث الإسلامية العلم والإيمان

9. الشيخ عبد الرحمن فتحي عبد الكريم إمام وخطيب الرحمن الجبرتي

10. الشيخ محمود أحمد سيد الصغير خاطر مجمع البحوث الإسلامية

خطبة الجمعة وزير الاوقاف الشيخ محمود محمد الأبيدي مجمع البحوث الاسلامية وزارة الأوقاف علماء وزارة الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قوافل دعوية مشتركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

بعد قرار الرئيس.. احذر عقوبة التحرش في العمل والمواصلات العامة

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

بعد طرح لتر اللبن بـ29 جنيها.. قائمة أسعار 48 سلعة مخفضة في التموين

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

شبانة: أين خالد بيبو مما يفعله مترجم كولر؟

ضبط وتخفيض أسعارها | قرار حكومي رسمي بشأن هذه السلع

موضوعات متعلقة

أؤدي الصلاة مع زملائي في العمل.. فهل أحصل على ثواب جماعة المسجد؟

افتتاح 31 مسجدا.. الأوقاف تعدد إنجازاتها في محافظة أسوان

لا يجوز إطعام الأهل والأصدقاء من ذبيحة النذر.. اعرف السبب

افتتاح 76 مسجدا.. الأوقاف تستعرض إنجازاتها في محافظة سوهاج

هل تنظيف الرجال للحاجبين يندرج تحت النمص المحرم.. الإفتاء توضح

مفتي الجمهورية يعقد مباحثات مع نظيره الروسي لبحث تعزيز التعاون الإفتائي

هل يجوز إخراج زكاة مالي "بطاطين" للفقراء بسبب البرد الشديد

توفيق في كل شيء.. خمسة أدعية احرص عليها قبل أي عمل

ترشيحاتنا

شاهد.. كتائب القسام توجه ضربات قوية لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة في غزة

كأس العالم للاندية| الأهلى ينهى مرانه الثاني في جدة استعداد لمباراة الاتحاد

الأهلي في المونديال| مران مغلق للفريق على ملعب مدينة الملك عبد الله

بسبب الفسق والفجور.. قرار عاجل من المحكمة بشأن كروان مشاكل

ضابط أمريكي كبير يعلن خسارة إسرائيل حرب المعلومات

ضياء رشوان : مصر تواصل جهودها لوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات من مطبخك | طريقة عمل شوربة الـ سي فود

بعضلات بطن.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها | شاهد

مكياج جريء.. بوسي تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول تفاح الاخضر على الريق ؟

فيديو

قبل لقاء كأس العالم.. ماذا فعل الأهلي في مواجهاته السابقة أمام اتحاد جدة|فيديوجراف

«أمر غير عادي».. ماذا طلب بايدن من نتنياهو بخصوص حرب غزة؟ |فيديوجراف

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع الثلاثي الموقوف.. وهذا موقف معتمد جمال| فيديوجراف

تحذير عاجل من الأرصاد | سقوط أمطار على 13 محافظة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ