بعنوان «نداءات القرآن الكريم للرسول».. الشيخ محمود محمد الأبيدي خطيبًا للجمعة المقبلة

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ محمود محمد أحمد الأبيدي، بأداء خطبة الجمعة القادمة 15-12-2023.

ومن المقرر نقل خطبة الجمعة عبر التليفزيون والإذاعة، من مسجد فاطمة الزهراء بمدينة نصر، وموضوعها: "نداءات القرآن الكريم للرسول (صلى الله عليه وسلم)".

انطلاق 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف

تنطلق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظات (مطروح – المنيا - الإسماعيلية)، يوم الجمعة القادم (3 جمادي الآخرة 1445هـ)، الموافق (15-12-2023م)، في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وتضم كل قافلة منهم (10 علماء): 5 من علماء الأزهر الشريف، و5 من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد، حول موضوع: " نداءات القرآن الكريم للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) "، وذلك على النحو التالي:

أولاً : مديرية أوقاف مطروح ( الضبعة ) وبيانها كالتالي :

1. الشيخ حسن عبد البصير عرفة مدير المديرية الكبير - بالضبعة

2. الشيخ رشاد عبد الباسط خزيمي واعظ مجمع البحوث الإسلامية الصفار والمروة - بالضبعة

3. الشيخ إسماعيل حسن إسماعيل مدير الإدارة الرحمة – بالضبعة

4. الشيخ عبد الغني السيد حامد شرابي واعظ مجمع البحوث الإسلامية أولاد المبروك - بالضبعة

5. الشيخ إبراهيم جلال السيد إمام وخطيب الفتح - بالضبعة

6. الشيخ السيد عبد السلام علي المعراج واعظ مجمع البحوث الإسلامية فجر الإسلام - بالضبعة

7. الشيخ أحمد عبد السلام جباره إمام وخطيب التوحيد - بالضبعة

8. الشيخ محمد إبراهيم محمد شلبي واعظ مجمع البحوث الإسلامية عباد الرحمن - بالضبعة

9. الشيخ رامي شعبان زايد إمام وخطيب التوبة - بالضبعة

10. الشيخ محمد السيد محمد ربيع واعظ مجمع البحوث الإسلامية الهدى - بالضبعة

ثانياً : مديرية أوقاف المنيا ( صفط اللبن ) وبيانها كالتالي :

1. الشيخ عمر خليفة محمد مدير الدعوة كامل عطية

2. الشيخ محمد مصطفى محمد مصطفى مجمع البحوث الإسلامية السلام

3. الشيخ حسين علي إسماعيل مفتش دعوة المصطفى الجبرتي

4. الشيخ جمعة مختار عبد الحميد مجمع البحوث الإسلامية الوداع

5. الشيخ جمال أحمد عبد الحميد إمام وخطيب الفشنية

6. الشيخ محمد حمدي محمد حسن مجمع البحوث الإسلامية الرحمة

7. الشيخ عمران محمد حسين إمام وخطيب ضيوف الرحمن

8. الشيخ معدن فتحي علي عبد الرازق مجمع البحوث الإسلامية العلم والإيمان

9. الشيخ عبد الرحمن فتحي عبد الكريم إمام وخطيب الرحمن الجبرتي

10. الشيخ محمود أحمد سيد الصغير خاطر مجمع البحوث الإسلامية