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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

افتتاح 76 مسجدا.. الأوقاف تستعرض إنجازاتها في محافظة سوهاج

صدى البلد

حققت مديرية أوقاف سوهاج خلال عام 2023م عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة بيوت الله ( عز وجل )، والبر وخدمة المجتمع، على النحو التالي:
أولا: الإنجازات الدعوية
1. القوافل الدعوية : 
القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف : 
تم تسيير عدد ( 5 )قافلة مشتركة بين الأزهر الشريف – وزارة الأوقاف 
القوافل الخاصة بوزارة الأوقاف : 
• تم تسيير عدد ( 6 ) قافلة دعوية أسبوعية بالإدارات التابعة لمديرية أوقاف سوهاج.
• الأسابيع الدعوية والثقافية : 
• تم تنفيذ عدد ( 28 ) أسبوعًا ثقافيًّا رئيسي
2. مجالس الإقراء والندوات العلمية :
• تم تنفيذ عدد ( 588 ) مجلس إقراء وندوة علمية على مستوى مديرية أوقاف سوهاج.
3. مجالس الإفتاء والندوات الإفتائية :
تم تنفيذ عدد ( 136 ) مجلس إفتاء وندوة إفتائية

4. المنبر الثابت : 
• تم تنفيذ عدد ( 1674 ) درسًا من برنامج المنبر الثابت، وذلك بعدد ( 42 )مسجد على مستوى مديرية أوقاف سوهاج.
5. الدروس المنهجية : 
تم تنفيذ: عدد ( 1488 ) درسًا من الدروس المنهجية للأئمة، وذلك بعدد ( 31 ) مسجد على مستوى مديرية أوقاف سوهاج.
• عدد ( 336 ) درسًا من الدروس المنهجية للواعظات، وذلك بعدد ( 7 ) مساجدعلى مستوى مديرية أوقاف سوهاج.
6. البرنامج الصيفي : 
• تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بعدد ( 1360 )مسجد على مستوى مديرية أوقاف سوهاج، بواقع ( 3 ) لقاءات أسبوعيًّا بكل مسجد.

7. المبادرات : 
• تم تنفيذ مبادرة هذا نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) خلال شهر سبتمبر يوم الأربعاء من كل أسبوع بعدد ( 168 ) ندوة بعدد ( 28 ) مسجدًا على مستوى مديرية أوقاف سوهاج.
* * *
ثانيًا : المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية
1. المقارئ القرآنية:
• مقارئ الأئمة : وعددها ( 39 ) مقرأة، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد ( 1365 ) مقرأة على مستوى مديرية أوقاف سوهاج.
• مقارئ الأعضاء : وعددها ( 24 ) مقرأة، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد ( 1248 ) مقرأة على مستوى مديرية أوقاف سوهاج.
• مقارئ الجمهور : وعددها ( 144 ) مقرأة، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة، تم عقد عدد ( 7488 ) مقرأة على مستوى مديرية أوقاف سوهاج.
• المقارئ النموذجية : وعددها ( 1 ) مقرأة، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد ( 53 ) مقرأة على مستوى مديرية أوقاف سوهاج.
• مقارئ الواعظات : وعددها ( 1 )، وتعقد يوم الجمعة بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد ( 52 ) على مستوى مديرية أوقاف سوهاج.
2. مكاتب التحفيظ :
على مستوى مديرية أوقاف سوهاج، وبيانها كالتالي :
• مكاتب التحفيظ بالمكافأة : وعددها ( 1 )، وتعقد يوميًّا في الفترة من الساعة 8ص:12ظهرًا، ومن 2م :4م عدا الجمعة والسبت، بواقع ( 261 ) حلقة تحفيظ.
• مكاتب التحفيظ على درجة : وعددها ( 36 )، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص :3 عصرًا عدا الجمعة والسبت، بواقع( 2349 ) حلقة تحفيظ.
3. التحفيظ عن بعد :
• التحفيظ عن بعد : وعدد حلقاتها ( 1 ) حلقة تحفيظ، تعقد يوميا حسب الجدول المعد لذلك، وتم عقد ( 104 ) حلقة.
4. المسابقات القرآنية : 
• عقد مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت 18 سنة.
• عقد الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.
• عقد مسابقة عضوية المقارئ القرآنية.
• بدء اختبارات مسابقة القراءات القرآنية.
• بدء اختبارات مسابقة عضوية المقارئ النموذجية.
• الإعلان عن مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية.
* * *
ثالثًا: في مجال التدريب والتثقيف 
1. التدريب والتثقيف 
• تم تنفيذ الدورة التدريبية للعمال الجدد بمديرية أوقاف سوهاج لعدد ( 70 ) عاملًا.
• تم تدريب عدد ( 600 ) إمام وواعظة على قضايا الأسرة ضمن البروتوكول المنعقد مع المجلس القومي للمرأة 
• تم تدريب عدد ( 90 ) إمام وواعظة على حملة طرق الأبواب.
• تم تنفيذ عدد ( 240 ) لقاء تثقيفي بالمكتبات التابعة لمديرية أوقاف سوهاج بعدد ( 10 ) مساجد بواقع ( 2 ) لقاء أسبوعي بكل مسجد 
• تم تنفيذ ( 11 ) ألف ندوة توعوية عن القضايا الأسرية ضمن البروتوكول المنعقد بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان.
• تم تنفيد ( 500 ) ندوة تثقيفية ضمن البروتوكول المنعقد بين وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة.
• تم تنفيذ ( 300 ) ندوة تثقيفية ضمن البروتوكول المنعقد بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة.
• تم تنفيذ ( 22 ) ندوة تثقيفية بالجامعات ضمن البروتوكول المنعقد بين وزارة الأوقاف ووزارة التعليم العالي.
• تم مشاركة مديرية أوقاف سوهاج في ( 3 ) مؤتمرات علمية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ( بنات ) بسوهاج ضمن البروتوكول المنعقد بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.
• تم مشاركة مديرية أوقاف سوهاج في ( 6 ) مؤتمرات تثقيفية بديوان عام محافظة سوهاج .
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رابعًا : في مجال عمارة المساجد
• افتتاح ( 76 ) مسجد عدد ( 56 ) إحلال وتجديد و ( 20 ) صيانة

• حصول ( 15 ) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة ( أ ). 
• تم فرش ( 171 ) مسجدًا على مستوي مديرية أوقاف سوهاج بكمية سجاد( 30675 ) متر
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خامسًا : في مجال البر وخدمة المجتمع
• تم توزيع ( 28 ) طنًّا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف، على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشتركة من الأوقاف والمحافظات والتضامن الاجتماعي.
• تم توزيع ( 110 ) ألف شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.
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أوقاف سوهاج إنجازات مديرية أوقاف سوهاج القوافل الدعوية وزارة الأوقاف

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