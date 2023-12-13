افتتاح 76 مسجدا.. الأوقاف تستعرض إنجازاتها في محافظة سوهاج

حققت مديرية أوقاف سوهاج خلال عام 2023م عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة بيوت الله ( عز وجل )، والبر وخدمة المجتمع، على النحو التالي:

أولا: الإنجازات الدعوية

1. القوافل الدعوية :

القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف :

تم تسيير عدد ( 5 )قافلة مشتركة بين الأزهر الشريف – وزارة الأوقاف

القوافل الخاصة بوزارة الأوقاف :

• تم تسيير عدد ( 6 ) قافلة دعوية أسبوعية بالإدارات التابعة لمديرية أوقاف سوهاج.

• الأسابيع الدعوية والثقافية :

• تم تنفيذ عدد ( 28 ) أسبوعًا ثقافيًّا رئيسي

2. مجالس الإقراء والندوات العلمية :

• تم تنفيذ عدد ( 588 ) مجلس إقراء وندوة علمية على مستوى مديرية أوقاف سوهاج.

3. مجالس الإفتاء والندوات الإفتائية :

تم تنفيذ عدد ( 136 ) مجلس إفتاء وندوة إفتائية

4. المنبر الثابت :

• تم تنفيذ عدد ( 1674 ) درسًا من برنامج المنبر الثابت، وذلك بعدد ( 42 )مسجد على مستوى مديرية أوقاف سوهاج.

5. الدروس المنهجية :

تم تنفيذ: عدد ( 1488 ) درسًا من الدروس المنهجية للأئمة، وذلك بعدد ( 31 ) مسجد على مستوى مديرية أوقاف سوهاج.

• عدد ( 336 ) درسًا من الدروس المنهجية للواعظات، وذلك بعدد ( 7 ) مساجدعلى مستوى مديرية أوقاف سوهاج.

6. البرنامج الصيفي :

• تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بعدد ( 1360 )مسجد على مستوى مديرية أوقاف سوهاج، بواقع ( 3 ) لقاءات أسبوعيًّا بكل مسجد.

7. المبادرات :

• تم تنفيذ مبادرة هذا نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) خلال شهر سبتمبر يوم الأربعاء من كل أسبوع بعدد ( 168 ) ندوة بعدد ( 28 ) مسجدًا على مستوى مديرية أوقاف سوهاج.

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ثانيًا : المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية

1. المقارئ القرآنية:

• مقارئ الأئمة : وعددها ( 39 ) مقرأة، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد ( 1365 ) مقرأة على مستوى مديرية أوقاف سوهاج.

• مقارئ الأعضاء : وعددها ( 24 ) مقرأة، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد ( 1248 ) مقرأة على مستوى مديرية أوقاف سوهاج.

• مقارئ الجمهور : وعددها ( 144 ) مقرأة، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة، تم عقد عدد ( 7488 ) مقرأة على مستوى مديرية أوقاف سوهاج.

• المقارئ النموذجية : وعددها ( 1 ) مقرأة، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد ( 53 ) مقرأة على مستوى مديرية أوقاف سوهاج.

• مقارئ الواعظات : وعددها ( 1 )، وتعقد يوم الجمعة بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد ( 52 ) على مستوى مديرية أوقاف سوهاج.

2. مكاتب التحفيظ :

على مستوى مديرية أوقاف سوهاج، وبيانها كالتالي :

• مكاتب التحفيظ بالمكافأة : وعددها ( 1 )، وتعقد يوميًّا في الفترة من الساعة 8ص:12ظهرًا، ومن 2م :4م عدا الجمعة والسبت، بواقع ( 261 ) حلقة تحفيظ.

• مكاتب التحفيظ على درجة : وعددها ( 36 )، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص :3 عصرًا عدا الجمعة والسبت، بواقع( 2349 ) حلقة تحفيظ.

3. التحفيظ عن بعد :

• التحفيظ عن بعد : وعدد حلقاتها ( 1 ) حلقة تحفيظ، تعقد يوميا حسب الجدول المعد لذلك، وتم عقد ( 104 ) حلقة.

4. المسابقات القرآنية :

• عقد مسابقة حفظ القرآن الكريم تحت 18 سنة.

• عقد الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم.

• عقد مسابقة عضوية المقارئ القرآنية.

• بدء اختبارات مسابقة القراءات القرآنية.

• بدء اختبارات مسابقة عضوية المقارئ النموذجية.

• الإعلان عن مسابقة الأصوات الذهبية في القرآن الكريم والابتهالات الدينية.

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ثالثًا: في مجال التدريب والتثقيف

1. التدريب والتثقيف

• تم تنفيذ الدورة التدريبية للعمال الجدد بمديرية أوقاف سوهاج لعدد ( 70 ) عاملًا.

• تم تدريب عدد ( 600 ) إمام وواعظة على قضايا الأسرة ضمن البروتوكول المنعقد مع المجلس القومي للمرأة

• تم تدريب عدد ( 90 ) إمام وواعظة على حملة طرق الأبواب.

• تم تنفيذ عدد ( 240 ) لقاء تثقيفي بالمكتبات التابعة لمديرية أوقاف سوهاج بعدد ( 10 ) مساجد بواقع ( 2 ) لقاء أسبوعي بكل مسجد

• تم تنفيذ ( 11 ) ألف ندوة توعوية عن القضايا الأسرية ضمن البروتوكول المنعقد بين وزارة الأوقاف والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للسكان.

• تم تنفيد ( 500 ) ندوة تثقيفية ضمن البروتوكول المنعقد بين وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة.

• تم تنفيذ ( 300 ) ندوة تثقيفية ضمن البروتوكول المنعقد بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة.

• تم تنفيذ ( 22 ) ندوة تثقيفية بالجامعات ضمن البروتوكول المنعقد بين وزارة الأوقاف ووزارة التعليم العالي.

• تم مشاركة مديرية أوقاف سوهاج في ( 3 ) مؤتمرات علمية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ( بنات ) بسوهاج ضمن البروتوكول المنعقد بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.

• تم مشاركة مديرية أوقاف سوهاج في ( 6 ) مؤتمرات تثقيفية بديوان عام محافظة سوهاج .

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رابعًا : في مجال عمارة المساجد

• افتتاح ( 76 ) مسجد عدد ( 56 ) إحلال وتجديد و ( 20 ) صيانة

• حصول ( 15 ) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة ( أ ).

• تم فرش ( 171 ) مسجدًا على مستوي مديرية أوقاف سوهاج بكمية سجاد( 30675 ) متر

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خامسًا : في مجال البر وخدمة المجتمع

• تم توزيع ( 28 ) طنًّا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف، على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشتركة من الأوقاف والمحافظات والتضامن الاجتماعي.

• تم توزيع ( 110 ) ألف شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية.

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