قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل الضربات على لبنان واشتداد الاشتباكات عبر الحدود

واصلت قوات الإحتلال الإسرائيلية سلسلة من الضربات في لبنان ردا على إطلاق الصواريخ المستمر عبر الحدود، مما أدى إلى تكثيف الصراع مع حزب الله. وشهدت الاشتباكات، التي اندلعت منذ الصراع الأخير مع حماس، نشاطا متزايدا في الأيام الأخيرة، حيث قام الجيش الإسرائيلي بنشر دبابات وطائرات ومروحيات في الأراضي اللبنانية.

أكد الجيش الإسرائيلي، وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، عملياته ضد خلية تابعة لحزب الله في لبنان، واستهدفت البنية التحتية ومجمعًا عسكريًا ردًا على الهجمات الصاروخية على شمال إسرائيل.

دفعت التوترات عبر الحدود إسرائيل إلى شن ضربات إضافية في سوريا تستهدف أهداف حزب الله.

تهدف الضربات الإسرائيلية في سوريا إلى إحباط النفوذ العسكري لحزب الله والإيراني، ونادراً ما يقدم الجيش الإسرائيلي تعليقات علنية على مثل هذه العمليات.