حسام الخولي: رئيس مصر القادم مُحمّل بشعبية غير عادية لم يسبق لها مثيل|فيديو

قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الشعب المصري في حالة فرحة بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف المهندس حسام الخولي، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"،: هذه الكثافة في الأعداد التي شاركت في الانتخابات الرئاسية لم تحدث من قبل وصعب تكرار ذلك"، لافتا: "الشعب كله فرحان بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية".

واسترسل: "الرئيس القادم لمصر محمل بشعبية غير عادي لم يسبق لها مثيل، وتعطينا أمل في المستقبل، ونشعر بحالة فرحة بفتح الحياة السياسية كبيرة جديدة في مصر بتنافس أحزاب، وستكون حياة سياسية طبيعية".

وتابع المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن،: "الانتخابات الرئاسية كانت مارثون جميل جدا، وكل المرشحين حاول أن يبذل جهود كبيرة، وكانت هناك برامج متنوعة"، مشيرا: "الأحزاب السياسية بدأت تتحرك على الأرض و بقوة".