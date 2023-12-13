بينهم محمد صلاح.. ليفربول يستبعد 4 نجوم من لقاء جيلواز بالدوري الأوروبي

أعلن الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، قائمة الريدز لمواجهة سانت جيلواز، غدا الخميس، في الجولة السادسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.



وشهدت اختيارات كلوب، استبعاد النجم المصري محمد صلاح، بجانب فيرجيل فان دايك وأليسون بيكر وترينت ألكسندر أرنولد.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب مجموعته في الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة، وضمن التأهل إلى الدور التالي في صدارة الترتيب.

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وجاءت قائمة ليفربول كالتالي:

جوميز - إندو - كوناتي - دياز - سوبوسزلاي - نونيز - جونز - كودي جاكبو - إليوت - تسيميكاس - جرافنبرش - تشامبرز - بيتالوجا - سكانلون - جوردون - دواك - ماكونيل - كيلير - كوماس - كوانساه - هيل - برادلي - مروزيك