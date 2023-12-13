سفيرة الاحتلال لدى بريطانيا: نرفض حل الدولتين والوقف الإنساني لإطلاق النار

أعلنت سفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة، تسيبي هوتوفيلي، بشكل قاطع، أن إسرائيل لن تقبل بحل الدولتين في أعقاب الصراع مع غزة.

وفي مقابلة مع مارك أوستن، من قناة “سكاي نيوز” البريطانية، استبعدت تسيبي هوتوفيلي إمكانية أن يكون للفلسطينيين دولتهم الخاصة، قائلة: "لا على الإطلاق".

وفي معرض تناولها لمسألة السلام بدون دولة فلسطينية، أكدت تسيبي هوتوفيلي أن "إسرائيل تعرف اليوم، ويجب على العالم أن يعرف الآن... أن الفلسطينيين لم يرغبوا أبدًا في أن تكون لهم دولة إلى جانب إسرائيل. إنهم يريدون أن تكون لديهم دولة من النهر إلى البحر."

أعربت تسيبي هوتوفيلي عن خيبة أملها إزاء رفض السلطة الفلسطينية إدانة هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس. وفيما يتعلق بدعوات الأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، رفضت الفكرة، مشيرة إلى أنها لن تؤدي إلا إلى هجوم آخر مماثل لما حدث في 7 أكتوبر.

ورداً على تعليقات الرئيس جو بايدن بشأن القصف الإسرائيلي على غزة، تحدت تسيبي هوتوفيلي المقارنات قائلة: "هل تتذكر أي دولة في العالم قامت بإنشاء ممر إنساني للعدو؟ لا أتذكر أنك ساعدت ألمانيا النازية أثناء الحرب، و لا أتذكر أن أمريكا ساعدت اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية".