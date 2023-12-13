تعرف على طاقم تحكيم مباراة بيراميدز وبلدية المحلة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيقود لقاء بيراميدز وبلدية المحلة غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام.

وجاء طاقم التحكيم كالأتي:

حكم ساحة: صبحي العمري

حكم مساعد ١: وائل شعبان

حكم مساعد ٢: إسلام ابو العطا

حكم رابع: مصطفى الشهدى

حكم VAR: محمد الحنفي

حكم VAR مساعد: السيد شعبان

وكان قد أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة بلدية المحلة في بطولة الدوري الممتاز.

ويحل بلدية المحلة ضيفا على بيراميدز، في السابعة من مساء غد الخميس، على استاد الدفاع الجوي، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فخري لاكاي - فينسون ماييلي - دودو الجباس

ويفتقد بيراميدز في مواجهة البلدية، لجهود لاعب الوسط الدولي البوركيني، بلاتي توريه؛ بسبب الإيقاف لمدة 3 مباريات، بعد الطرد أمام الإسماعيلي، ورمضان صبحي؛ بسبب الإيقاف، للحصول على 3 بطاقات صفراء.