جيش الاحتلال يزعم العثور على صواريخ في مدرسة جنوب غزة

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي عن عملية لتطهير خلية تابعة لحركة حماس تعمل داخل مدرسة لم يكشف عنها في خان يونس، جنوب قطاع غزة. بدأ الجيش الإسرائيلي العملية ردا على إطلاق مقاتلي حماس النار داخل المدرسة.

جاء في تحديث للجيش الإسرائيلي: "خلال العملية، اشتبكت القوات مع خلية أطلقت النار على القوات بأسلحة نارية وصواريخ مضادة للدبابات من طراز آر بي جي". وأضاف أن "القوات قتلت الإرهابيين خلال المعركة".

وزعم الجيش أنه عثر على صواريخ بعيدة المدى مخبأة داخل مبنى المدرسة إلى جانب اكتشاف مجمع قتالي تحت الأرض. بالإضافة إلى ذلك، وجهت قوات الجيش الإسرائيلي ضربة جوية على المجمع، مستهدفة مراكز المراقبة والسيطرة التابعة لمنظمة حماس الإرهابية.

من المهم ملاحظة أن سكاي نيوز لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من التفاصيل التي قدمها الجيش الإسرائيلي. وتتهم إسرائيل حماس باستمرار باستخدام البنية التحتية المدنية، مثل المدارس والمستشفيات، للقيام بأنشطة عسكرية، وهو ما نفته المنظمة المسلحة.