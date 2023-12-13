بعد تجريد فلسطينيين من ملابسهم.. أمريكا تكشف عن تغيير في استراتيجية إسرائيل بغزة

أبلغت إسرائيل إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه لم يكن ينبغي التقاط أو نشر صور نشرت خلال الأسبوع الماضي لرجال فلسطينيين جردوا من ملابسهم بعد اعتقالهم من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن “الإسرائيليون أوضحوا من الآن فصاعدا أن هذه لن تكون ممارستهم، وأنهم إذا قاموا بتفتيش المعتقلين، فسوف يعيدون لهم ملابسهم على الفور”.

وشوهد مئات الشبان والشيوخ الفلسطينيين في هذه الصور ومقاطع الفيديو، التي قالت إسرائيل إن الجيش الإسرائيلي لم ينشرها رسميًا، لكن من بين المعتقلين مقاتلي حماس الذين استسلموا.