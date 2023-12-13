هنية: نرحب بجهود السعودية واللجنة الوزارية العربية الإسلامية لوقف الحرب

أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، عن ترحيبه بجهود السعودية واللجنة الوزارية العربية الإسلامية لوقف الحرب.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحرب الإسرائيلية تهدف "لخلخلة الأمن القومي العربي"، كما دعا هنية الدول العربية إلى استخدام كل الخيارات لوقف الحرب الإسرائيلية.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أكد أن الحركة منفتحة على أي مقترحات أو مبادرات تفضي إلى وقف العدوان.

وقال هنية في كلمة به “نقدّر الحراك العربي والإسلامي الداعم لأهل غزة وصمودها وأيّ رهان على ترتيبات في غزة تستبعد حماس والمقاومة هو وهم وسراب”.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس “معركة طوفان الأقصى وجّهت ضربة مدوية للاحتلال وقياداته السياسية والعسكرية”.

وتابع “المقاومة الفلسطينية في غزة لا تزال توقع خسائر فادحة بصفوف العدو وكل معاناة ستظل محفورة في ذاكرتنا ولن ننساها أو نتسامح مع مسببيها”.

وأتم إسماعيل هنية كلمته قائلا “تحالفات العدو الدولية باتت على المحك”.