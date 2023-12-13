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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب إسرائيلي: نسعى بالدبلوماسية لإجبار حزب الله على الانسحاب من الحدود اللبنانية

صدى البلد

كشف النائب الإسرائيلي يولي إدلشتاين يوم الأربعاء أن إسرائيل تستخدم القنوات الدبلوماسية بنشاط لإجبار مقاتلي حزب الله اللبناني على الانسحاب من المنطقة الحدودية، بهدف منع أي تصعيد محتمل.

وشدد إدلشتاين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الإسرائيلي، على تصميم الحكومة على إنهاء وجود حزب الله على طول الحدود مع إسرائيل.

 

قال إدلشتاين وفقا لما نشرته الجارديان عن رويترز: "هذا هو الهدف الذي نحاول الوصول إليه عبر القنوات الدبلوماسية. نحن نتوجه إلى كل دولة طبيعية، سواء كانت الولايات المتحدة أو فرنسا أو الدول العربية، وأي شخص يمكنه التأثير بطريقة أو بأخرى على الوضع وله بعض النفوذ في لبنان". 

 

تصاعدت التوترات منذ أكتوبر، مع تبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية بين حزب الله المدعوم من إيران. وتشير مصادر رويترز المطلعة على استراتيجية حزب الله إلى أن هجماته تهدف إلى تجنب إثارة صراع شامل.

 

رداً على ذلك، رفض مسؤول في حزب الله فكرة النقل، معتبراً أنها "غير واقعية". وفي الوقت نفسه، كشف مسؤول لبناني كبير أن ممثلين أمريكيين وفرنسيين زاروا بيروت لمناقشة الضمانات الأمنية المحتملة لإسرائيل، المرتبطة بالحد من دور حزب الله على طول الحدود. ولم يتم تحديد توقيت هذه الزيارات.

يولي إدلشتاين إسرائيل حزب الله

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