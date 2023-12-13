وزير الثقافة الأسبق: فضح المؤامرات ضد مصر سبب حشود الانتخابات الرئاسية

أكد المفكر حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، أن الموقف الصلب للدولة المصرية وما يحدث في غزة مستهدف به مصر.



وأضاف حلمي النمنم، خلال لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس،: "الوعي المصري انتبه لهذه المخاطر وبدأ الورق يتكشف"، مؤكدا أن تكشف الأوراق والمؤامرات لعب دور في الانتخابات الرئاسية وسبب الحشود الضخمة.

وتابع: في احساس بالأمن القومي المصري والوجود المصري، وبعد 10 سنوات من ثورة 30 يونيو كان مستهدف الوجود المصري ومشاريع الغرب لا تموت وممكن تطلع بعد جيل أو اثنين ولكن موجودة".



واسترسل: "فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر عرضت منذ سنوات طويلة وعرض على النقراشي باشا حينما كان رئيسا للوزراء مقابل مزايا كبيرة ولكن رفض".

وأوضح أنه كان هناك تجهيز مدعوم من الغرب للنزول بمستوى الانتخابات الرئاسية لمستوى لا يليق بالدولة المصرية حتى جاءت جريمة إسرائيل في حق شعب غزة وظهور الموقف الصلب للدولة المصرية دفاعا عن الوجود المصري.

