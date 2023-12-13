عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أهم الملفات في أجندة الرئيس|برلماني: «حياة كريمة» أصبحت منهج حياة كل المصريين.. فيديو

النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش

أشاد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإقبال التاريخي على الانتخابات والمشهد الديمقراطي المشرف الذي يحكي المسار الديمقراطى نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد “درويش” في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc ، أن الحشد الجماهيري الكبير والمشاركة الواسعة من كل أطياف المجتمع على كافة المستويات خلال أيام الاقتراع الثلاث يؤكد دعم الشعب المصري للرئيس القادم في الدفاع عن أمن مصر القومي ويحمله مسئولية كبيرة بسبب الملايين الذي شاركوا في الاستفتاء على شعبية الرئيس حتى تمكنه لأخذ القرارات المناسبة للحفاظ على حقوق الدولة المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن أهم الملفات على أجندة الرئيس القادم تمكين الشباب وتأهيلهم ، وتستمر التجارب الشبابية وتستكمل مسيرة بناء ورفع وعي الشباب المحلية والدولية.

حياة كريمة أصبحت منهج حياة كل المصريين

وأوضح النائب عمرو درويش أن خطط تنسيقية شباب الأحزاب قبل الانتخابات تم تنفيذ ورش عمل ولجان وغرف عمليات نتج عنها 20 ألف متطوع شارك في مراقبة العملية الإنتخابية وسيستكمل هذا بملف برنامج إصلاحي شامل سيتم تقديمه إلى رئاسة الجمهورية بعد إعلان النتيجة وسيتم التعاون من أجل الإعداد والتدريب لشباب المحافظات لرفع الوعي والمشاركة في انتخابات البرلمانية والمحليات القادمة .

وأضاف أن الملف الخاص بحياة كريمة أصبحت منهج حياة كل المصريين وأن استكمال حياة كريمة يجب أن تكون على أجندة الرئيس القادم وتستكمل، وقضايانا القومية من ترسيم الحدود وثراواتنا والقضية الفلسطينية واستكمال الإصلاح الإقتصادي وان يرى المواطن نتائج هذا الإصلاح، واستكمال المشاريع القومية ورفع الأعباء عن المواطنين والرقابة الأسواق ومواجهة السوق السوداء للعملات كل هذه الملفات على طاولة رئيس مصر القادم.

 

عمرو درويش مجلس النواب شباب الأحزاب الانتخابات مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

بعد طرح لتر اللبن بـ29 جنيها.. قائمة أسعار 48 سلعة مخفضة في التموين

رحيل مفاجئ.. وفاة الشاعرة المصرية أميرة الأدهم

إخلاء سبيل المتهم في حادث مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بشرط

بعد الطلاق| ضرب وتبادل ألفاظ خارجة بين بوسي وهشام ربيع بفندق شهير

هزيمة إسرائيل.. حمــاس تفضحهم وتكشف حجم الخسائر

غزة والدولار وقرض صندوق النقد الدولي.. ملفات تنتظر رئيس مصر الفائز بالانتخابات

ضبط وتخفيض أسعارها | قرار حكومي رسمي بشأن هذه السلع

ترشيحاتنا

البيت الأبيض: بايدن لن يعفو عن ابنه حال ثبتت إدانته

بعد تثبيت سعر الفائدة .. هبوط مؤشر الدولار الأمريكي

توجه للسعودية قبل إسرائيل.. تفاصيل لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي وولي العهد

الكرملين : روسيا مهتمة بمواصلة تطوير العلاقات مع مصر

هل أعضاء الكافر تسبح الله؟.. أسرار عظيمة يكشفها علي جمعة

كتائب أبو علي مصطفى تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال في الشجاعية وخانيونس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للحامل عند تناول الجمبرى؟ أهم الفوائد

النساء أم الرجال؟.. دراسة أمريكية تكشف الأكثر عرضة للوفاة نتيجة الاعتداءات المسلحة

نصائح لاستخدام جهاز قياس السكري بشكل آمن

وش السعد.. ابنة سعد الصغير بالحجاب تشعل السوشيال ميديا بعيد ميلادها

فيديو

 بسبب الأكفان والدمار.. شركة زارا العالمية تعتذر عن حملتها الإعلانية الأخيرة

الوحيد في الوطن العربي.. محمد رمضان يعلن تخطيه الـ18 مليار مشاهدة على تيك توك

تحذير عاجل لـ سكان القاهرة وهذه المحافظات | طقس مختلف

وصل لـ 45 جنيها.. تحرك حكومي عاجل للسيطرة على أسعار البصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

اﻟﻤﺰﻳﺪ