أهم الملفات في أجندة الرئيس|برلماني: «حياة كريمة» أصبحت منهج حياة كل المصريين.. فيديو

أشاد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالإقبال التاريخي على الانتخابات والمشهد الديمقراطي المشرف الذي يحكي المسار الديمقراطى نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد “درويش” في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc ، أن الحشد الجماهيري الكبير والمشاركة الواسعة من كل أطياف المجتمع على كافة المستويات خلال أيام الاقتراع الثلاث يؤكد دعم الشعب المصري للرئيس القادم في الدفاع عن أمن مصر القومي ويحمله مسئولية كبيرة بسبب الملايين الذي شاركوا في الاستفتاء على شعبية الرئيس حتى تمكنه لأخذ القرارات المناسبة للحفاظ على حقوق الدولة المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن أهم الملفات على أجندة الرئيس القادم تمكين الشباب وتأهيلهم ، وتستمر التجارب الشبابية وتستكمل مسيرة بناء ورفع وعي الشباب المحلية والدولية.

حياة كريمة أصبحت منهج حياة كل المصريين

وأوضح النائب عمرو درويش أن خطط تنسيقية شباب الأحزاب قبل الانتخابات تم تنفيذ ورش عمل ولجان وغرف عمليات نتج عنها 20 ألف متطوع شارك في مراقبة العملية الإنتخابية وسيستكمل هذا بملف برنامج إصلاحي شامل سيتم تقديمه إلى رئاسة الجمهورية بعد إعلان النتيجة وسيتم التعاون من أجل الإعداد والتدريب لشباب المحافظات لرفع الوعي والمشاركة في انتخابات البرلمانية والمحليات القادمة .

وأضاف أن الملف الخاص بحياة كريمة أصبحت منهج حياة كل المصريين وأن استكمال حياة كريمة يجب أن تكون على أجندة الرئيس القادم وتستكمل، وقضايانا القومية من ترسيم الحدود وثراواتنا والقضية الفلسطينية واستكمال الإصلاح الإقتصادي وان يرى المواطن نتائج هذا الإصلاح، واستكمال المشاريع القومية ورفع الأعباء عن المواطنين والرقابة الأسواق ومواجهة السوق السوداء للعملات كل هذه الملفات على طاولة رئيس مصر القادم.