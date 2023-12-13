أحمد الخطيب: وسائل الإعلام لم تتورط في خرق ضوابط العملية الانتخابية

قدم الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، تحليلا للمشهد الانتخابي في مصر، ودور الأحزاب في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية المصرية نالت إشادة الجميع.

وقال أحمد الخطيب، خلال استضافته في برنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إن البيئة السياسية المصرية باتت صحية، وأن الطرف الديني غاب بشكل كبير، إلى جانب البيئة السياسية التي كان تنتج معارك وأفكار عنيفة، حيث أن البيئة السياسية المصرية كانت مضطربة قبل 2018.

وأشاد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، بمجهودات الجهاز الإداري للدولة في إدارة العملية الانتخابية، حيث أنه كان على مسافة واحدة من جميع المرشحين، على الرغم أن أحد المرشحين الرئاسيين هو رئيس الجهاز الإداري، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار أيضا إلى دور وسائل الاعلام المصرية في تغطية الانتخابات الرئاسية، قائلاً: وسائل الإعلام لم تتورط في خرق الضوابط التي تخل بالعملية الانتخابية والجميع التزم الحياد الكامل".

وتابع الخطيب: "لحد 2018 كان هناك دور للتيار الديني، ولكن بعد ذلك تم العمل على إصلاح البيئة السياسية".