جمال الكشكي: المشاركة التاريخية في الانتخابات تؤكد وعي الناخب وحرصه على مستقبله

قال جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، إن المشاركة التاريخية في الانتخابات الرئاسية 2024، تؤكد وعي الناخب المصري وحرصه على مستقبله.

وأضاف جمال الكشكي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، على قناة "dmc"،: الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت مشاركة وإقبالا كثيفا من المصريين، لافتا إلى أن هذا العدد الكبير الهائل الضخم المتزايد على مدار الـ3 أيام، قادنا إلى هذه النتائج غير المسبوقة.

وأشار جمال الكشكي رئيس تحرير الأهرام العربي، إلى أن الانتخابات الرئاسية 2024 تُدَرَّس بشكل حقيقي، والناخب المصري يقرأ جيدا مستقبله، ويحرص عليه، وكان حريصا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.