جمال الكشكي: ملامح الجمهورية الجديدة ستظهر خلال الـ 6 سنوات المقبلة

علق الكاتب الصحفي جمال الكشكي، على اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا: إن اليوم كان يوما مبهرا وكان حكاية شعب.

وأضاف الكاتب الصحفي جمال الكشكي، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتي” تقديم الإعلامي احمد موسي، المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن السنوات القادمة لرئيس الجمهورية الجديد، ستعتمد على تنفيذ المشروعات المتبقية وحصد ثمار ما تم إنشاؤه.

واسترسل: أرى أن ملامح الجمهورية الجديدة ستظهر خلال الـ 6 سنوات القادمين، مشيرا إلى أن الاصلاح الاقتصادي كان بمثابة الرافعة التي ثبتت أقدام الدولة أمام المشاكل الاقتصادية.