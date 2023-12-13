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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تزايد الطلب في أوكرانيا والشرق الأوسط يضغط على وحدات باتريوت بالجيش الأمريكي

صدى البلد

يواجه الجيش الأمريكي تحديات متجددة في الحفاظ على الاستعداد لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت؛ بسبب الطلب المتزايد في الصراعات مثل أوكرانيا والشرق الأوسط. 

ووفقا لتقرير موقع “ديفينس نيوز”، على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين نسبة الاستعداد السكني (الوقت الذي تقضيه دون نشر وحدات باتريوت.. مقابل وقت النشر لها؛ فإن الطلب العالمي المتزايد أدى إلى إجهاد القوة، وفقًا لما ذكره اللواء شون جيني، مدير التخطيط المؤسسي بالجيش للحرائق والقدرات المشتركة.

وخلال جلسة استماع عقدت مؤخرًا أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أبرز اللواء شون جيني أن جميع وحدات باتريوت تعمل حاليًا وفقًا لتوجيهات نشر وزير الدفاع لمدة عام واحد مع العودة إلى الوطن لمدة عامين. 

ويشكل هذا الوضع ضغطًا كبيرًا على القوة، مما يعكس الجهود السابقة لتعزيز الاستعداد السكني.

وفي حين اتخذ الجيش تدابير لمواجهة هذا التحدي، بما في ذلك خطط لإنشاء كتيبة إضافية، فإن وتيرة العمليات لا تزال تشكل مصدر قلق. 

وأشار الجنرال جيمس ريني من القيادة المستقبلية للجيش إلى أن نسبة المدافع الجوي تقل عن واحد إلى واحد بين النشر والوقت في المنزل.

ويسعى الجيش للحصول على دعم من الكونجرس، ويطلب تمويلًا إضافيًا بقيمة 750 مليون دولار لزيادة القدرة الإنتاجية لصواريخ باتريوت.

ويهدف هذا التعزيز إلى معالجة التوتر الناجم عن الصراعات في أوكرانيا، والحرب بين إسرائيل وحماس، والاضطرابات الآخذة في الاتساع في الشرق الأوسط. 

وشدد دوج بوش، رئيس قسم المشتريات بالجيش، على أهمية موافقة الكونجرس على تعزيز مخزون صواريخ باتريوت ومواجهة التحديات المحتملة في سيناريو المحيط الهادئ.

أهم قادة الجيش الأمريكي أنظمة الدفاع الجوي أوكرانيا والشرق الأوسط

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