نبيلة مكرم : جاليتنا بالخارج قدمت نموذجا مشرفا في الانتخابات الرئاسية

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، إن الانتخابات الرئاسية كانت بمثابة احفتالية ديمقراطية من جانب المصريين بالخارج، فهناك ظروف اقتصادية وسياسية كبيرة وتحديات عالمية، ومشاركة المصريين كانت بمثابة رسالة هامة، لتؤكد الالتفاف حول الدولة المصرية.



وأضافت مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على "القاهرة الإخبارية"، أن مشاركة المصريين بقوة تؤكد وعيهم في ظل ما يحدث، لافتة إلى ان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نقلت صورة رائعة حول الانتخابات وسط الحضور المشرف والتفاعل الكبير من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضحت الانتخابات الرئاسية كانت بمثابة عرس انتخابي جدير بالدولة المصرية، والشعب المصري أدى المهمة بنجاح كبير، ورد على جميع الأخبار الكاذبة، وقدموا جميع الصور فيما يتعلق بالحق السياسي والانتخابي سوءا في الداخل أو الخارج.

وشددت على أن هذه المشاركة تؤكد أهمية الالتفاف حول الوطن، والتأكيد على مسار التنمية، لافتًا إلى أن نزول المصريين بالخارج للجان الانتخابية، كان قويًا ونزلوا في "عز البرد" متكبدين مشقات السفر، وهذه رسالة مهمة وقوية للدول المضيفة.

