50 ألفا.. رئيس الفيفا يشيد بالحضور الجماهيري في افتتاح كأس العالم للأندية

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بالتنظيم المميز لحفل افتتاح كأس العالم للأندية في جدة.

وكان الاتحاد قد افتتح البطولة مساء أمس الثلاثاء، بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدا ناريا مع الأهلي المصري يوم الجمعة المقبل.



أمسية رائعة في جدة".



وقال إنفانتينو، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للفيفا: "يا لها من أمسية رائعة هنا في جدة".

وتابع: "لقد كان الاستقبال في بطولة كأس العالم للأندية FIFA- الأولى على الإطلاق في المملكة العربية السعودية- رائعا، حيث تم تسجيل أعلى نسبة حضور جماهيري على الإطلاق في المباراة الافتتاحية".



وواصل: "تهانينا للاتحاد وأوكلاند سيتي على المباراة الممتعة وأشكر الجميع هنا لبدء هذه المسابقة بأفضل طريقة ممكنة".



وختم: "أنا واثق من أننا سنواصل توحيد العالم من هذا البلد الجميل حيث نتوج بطل العالم الجديد للأندية".



يذكر أن مباراة الافتتاح حضرها 50248 مشجعا.