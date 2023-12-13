تعرف على هوية حكم لقاء الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم، على هوية الطاقم التحكيمي الذي سيقود مواجهة اتحاد جدة السعودي والأهلي المصري، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

ووفقا لقناة الإخبارية السعودية، فإن الفيفا كلف الحكم الفنزويلي جيسوس فالينزويلا، بمهمة إدارة لقاء الأهلي واتحاد جدة.

وسبق لاتحاد جدة، مواجهة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2005 في اليابان، وفاز العميد بهدف دون رد من توقيع محمد نور.



كما تقابل اتحاد جدة ضد الأهلي في كأس السوبر السعودي المصري 2001، وفاز الفريق السعودي بنتيجة 3-2.

وتقابل الفريقان في بطولة النخبة العربية 1999، وانتصر اتحاد جدة بهدف دون رد.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية بصفته بطل أفريقيا، أما اتحاد جدة يظهر في كأس العالم بعد تتويجه بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين.