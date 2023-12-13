رسالة عاجلة من الاتحاد الأوروبي للحوثيين بشأن الهجمات على ممرات الملاحة

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تدخل الحوثيين في حرية الملاحة بالبحر الأحمر، واصفًا الأمر بأنه "غير مقبول".

ودعا الاتحاد الأوروبي الحوثيين للامتناع عن أي تهديدات أو هجمات جديدة على ممرات الملاحة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول في مليشيات الحوثي في اليمن، اليوم الأربعاء، إن السفن المبحرة في البحر الأحمر يجب ألا تغلق أجهزة الرادار ولا بد من أن تستجيب للأوامر التي تطلقها الجماعة.

وعلقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، على هجمات الحوثيين في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكدة أن هذه أعمال "تزعزع استقرار" المنطقة وتتطلب "حلا دوليا".

هذه الأعمال تنتهك بوضوح القانون الدولي

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الأعمال تنتهك بوضوح القانون الدولي، مؤكدًا أن هجمات الحوثيين التي تقوم بها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر خطيرة، لكنها كانت غير ناجحة في أغلب الأحيان.