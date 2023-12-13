برلماني: الحوار الوطني مفتاح نجاح الانتخابات الرئاسية.. فيديو

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية لم يكن مفاجأة بالنسبة لنا، معقبا: كنا نتوقع هذا الحجم من المشاركة".

وأضاف النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حواره مع برنامج "مساء "dmc"، على قناة "dmc"،: الحوار الوطني مفتاح نجاح الانتخابات الرئاسية، لافتا: "لا يوجد حزب سياسي إلا وشارك في الحوار الوطني".

وأشار النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،: "الحوار الوطني جمع كل الأحزاب السياسية وأحدث حالة ماذا بعد عملية الحوار الوطني، وكانت الانتخابات الرئاسية"، مشددا: "لابد من البناء على النجاح الكبير للحوار الوطني بعد الانتخابات الرئاسية".