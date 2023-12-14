مصطفى بدرة: أي تغيير في أسعار الفائدة له تداعيات على موازنة الدولة|فيديو

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الأقتصادي، إن ارتفاع معدلات التضخم تؤدي إلى تغير قيمة الجنيه أمام الدولار، مؤكداً أن أي تغيير في اسعار الفائدة يكون له تداعيات على الموازنة العامة للدولة.

مصطفى بدرة:هناك إتفاق مع صندوق النقد الدولي

وأضاف مصطفى بدرة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن هناك إلتزام و إتفاق مع صندوق النقد الدولي، تقوم به الدولة المصرية مع الجهات الأجنبية .



وتابع مصطفى بدرة:"المؤتمر الصحفي للفيدرالي الأمريكي قال إن هناك إحتمالية لدخول الأقتصاد الأمريكي في ركود أو تباطؤ أقتصادي كبير العام القادم.