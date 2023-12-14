بالرقص والغناء.. شيكابالا يحتفل بعودة الونش على طريقته الخاصة

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادى على الاحتفال بعودة محمود حمدى الونش مدافع الفريق .

ونشر شيكابالا عبر ستورى صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام فيديو لمحمود حمدى الونش وهو يرقص ويغني وعلق عليه قائلاً :مرحبا بعودتك أيها المحارب.

وشارك محمود حمدي " الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت الاثنين الماضي على ملعب النادي، استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق أن "الونش" خضع لاختبار طبي قبل مران اليوم، وتم مراجعة كافة القياسات البدنية التي أجراها اللاعب في مركز التأهيل الذي كان يخضع فيه للقياسات خلال الأيام القليلة الماضية، وتم التأكد من جاهزية المدافع للمشاركة في التدريبات الجماعية، لينتظم في مران اليوم بصورة طبيعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.